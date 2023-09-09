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السبت، 09-09-2023 08:07 م

وزارة الدفاع الرومانية تعلن العثور على شظايا جديدة لطائرة مسيّرة

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الرومانية العثور على شظايا جديدة لطائرة مسيرة مماثلة لتلك التي يستخدمها الجيش الروسي في مدينة بلاورو بمقاطعة تولسيا الرومانية.

وقالت الوزارة في بيانها: "قام أفراد من البحرية الرومانية، المنتشرين في مهام استطلاع في مدينة بلاورو بمقاطعة تولسيا، يوم السبت 9 سبتمبر، بأنشطة بحث في المنطقة الخاضعة لمسؤوليتهم. ونتيجة للبحث الميداني، تم العثور على شظايا طائرة مسيّرة مماثلة لتلك التي يستخدمها الجيش الروسي".  

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وأكد الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الرومانية، كونستانتين سبينو، لوسائل الإعلام  أنه من الممكن أن يكون الحديث حول شيء آخر.

وأضاف: "على الأرجح، هذه طائرة بدون طيار أخرى. هذا المكان بعيد تماما عن المكان الأول. لكننا سنقدم التفاصيل بناء على نتائج الفحص الفني".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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