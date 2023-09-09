برلمانية ألمانية تصف رفض بلادها للغاز الروسي بالغباء

الوكيل الاخباري- اعتبرت عضو البرلمان الألماني سارة واجنكنخت، أن رفض برلين للغاز الروسي تصرفا غبيا.



وقالت واجنكنخت: "إلى كل من لا يزال يعتقد أنه من الممكن استبدال غاز خطوط الأنابيب الروسية بغاز مسال غير مكلف من الولايات المتحدة أو قطر، على الأقل على المدى المتوسط، لا يسعني إلا أن أقول لهم: واصلوا الحلم".

اضافة اعلان

وأشارت إلى أنه على الرغم من العقوبات، لا تزال دول أوروبية أخرى تشتري الغاز المسال "بكميات ضخمة، إما مباشرة من روسيا أو عبر طرق بديلة"، في حين أن برلين لا تفعل ذلك.



وأضافت "بالطبع، إنها مكلفة للغاية، لكنها على الأقل أفضل من عدم وجودها، وهذا ما يبدو أن الحكومات الأوروبية الأخرى تقوله لنفسها".

روسيا اليوم



