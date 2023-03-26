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الأحد، 26-03-2023 10:44 ص

ألمانيا: استفتاء على حياد العاصمة مناخيا بحلول 2030

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الوكيل الإخباري - يتوجه الناخبون الألمان في العاصمة برلين، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع، ليقرروا ما إذا كانوا يريدون أن تصبح المدينة محايدة مناخيا بحلول 2030 وليس بحلول 2045 كما كان مخططا سلفا.

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وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) يحق لحوالي 2.4 مليون شخص التصويت في الاستفتاء، وحتى يتحول الأمر إلى قانون فإنه يجب أن يصوت غالبية الناخبين بالموافقة، بحيث لا يقل العدد عن 25 بالمئة ممن يحق لهم التصويت.


ودفعت مجموعة "كليمانوشتارت" البيئية أو (إعادة ضبط المناخ) لإجراء الاستفتاء بعد جمع حوالي 260 ألف توقيع على مدى 4 أشهر العام الماضي، حيث يضغط النشطاء لتسريع إجراءات تغير المناخ في العاصمة.


وتسعى الحكومة الألمانية إلى تحقيق الحياد المناخي على مستوى البلاد بحلول 2045، ولتحقيق ذلك يجب خفض الانبعاثات نحو 95 بالمئة، مقارنة بمستويات عام 1990.

 

بترا

 




 

 


 

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