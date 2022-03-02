الأربعاء 02-03-2022
الوكيل الاخباري

عدسة الوكيل ترصد فرحة الأردنيين العائدين من أوكرانيا إلى الأردن - صور

مسؤول أوروبي: حرمان 7 بنوك روسية من التعامل بنظام "سويفت" المصرفي ​

طائرة اجلاء الأردنيين من أوكرانيا عبر رومانيا تصل عمان

مصدر: رئيس الوزراء يعاود العمل وجاهيا الاسبوع القادم

منتدى الاستراتيجيات: الدين العام في الأردن مرتفع

الملك يزور معان ويوجه وزارة السياحة

الأمم المتحدة : 836 ألف لاجئ أوكراني

المالية: صرف راتب آذار الحالي في الموعد المعتاد دون تقديم بسبب رمضان

طرح عطاء جديد لشراء 120 الف طن من الشعير

السفير الأردني في رومانيا: اقلاع طائرة إجلاء الأردنيين الثانية عصر اليوم

الأربعاء، 02-03-2022 01:11 م

ألمانيا:اللاجئون من أوكرانيا ينالون الحماية الفورية لمدة 3 سنوات في الاتحاد الأوروبي

WhatsApp Image 2022-03-02 at 2.11.06 AM


الوكيل الإخباري-قالت وزيرة داخلية ألمانيا نانسي فيزر، اليوم، إن اللاجئين من أوكرانيا لن يمروا عبر إجراءات اللجوء المعتادة في ألمانيا.

اضافة اعلان

 

 وذكرت الوزيرة في تغريدة على تويتر، أن هؤلاء اللاجئين سيحصلون على الفور على الحماية في الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.


وأضافت: "سنقدم المساعدة بشكل سريع وبدون تأخير بيروقراطي. لا يتعين على اللاجئين من أوكرانيا المرور بإجراءات اللجوء، فهم يحصلون على الفور على الحماية في الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. سنضمن حصولهم على تغطية تأمينية، والوصول إلى سوق العمل في أقرب وقت ممكن".


ووفقا للوزيرة، وصل حوالي 5000 لاجئ أوكراني إلى ألمانيا حتى الآن، ويتزايد تدفقهم يوما بعد يوم.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
weqaya-dec-19-2

الامارات تصدر بيان بشأن دخول الأوكرانيين إلى أراضيها

image

الإمارات تعلن تقديم مساعدات إغاثية لأوكرانيا

7336534_1642225782

موسكو : القواعد العسكرية الأميركية في أوروبا تهديد لأمن روسيا

main_image621f5ed5329c0

الأمم المتحدة : 836 ألف لاجئ أوكراني

f5436beb-3a0b-4df7-b184-5c41db456cad_16x9_1200x676

وزير الدفاع البريطاني: احتلال أوكرانيا سيكون صعبا على روسيا

صاروخ-روسي-إسكندر-ك-730x438

وزير الخارجية الروسي: الحرب العالمية الثالثة ستكون 'نووية ومدمرة'

أخبار متعلقة
62178974423604117b5a8ff1

الاتحاد الأوروبي يضع خطة لاستقبال اللاجئين من أوكرانيا

62090b0e4c59b7261c04db0a

ألمانيا: ربما نقف على وشك حرب في أوروبا

ad620c4f-c130-4807-b7ac-6ddb9ec462db

ألمانيا تحث رعاياها في أوكرانيا على المغادرة

a1a7ce84f0078453a88e14b8

كندا تحث رعاياها على مغادرة أوكرانيا

5c727abb95a5979f2c8b4657

العراق يدعو رعاياه لمغادرة أوكرانيا

وزارة-الخارجية-الروسية

روسيا: تقليص عدد موظفي بعثاتنا الدبلوماسية في أوكرانيا تحسبا لاستفزازات محتملة