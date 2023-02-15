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الأربعاء، 15-02-2023 12:06 م

ألمانيا.. مجهولون يحرقون مساعدات مخصصة لمتضرري الزلزال في تركيا

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الوكيل الاخباري- أضرم مجهولون النار في مدينة ركلنهاوزن الألمانية، بمساعدات إغاثية وغذائية تم جمعها لإغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا الأسبوع الماضي.

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وقالت الشرطة الألمانية في بيان إن المنتجات المخزنة في سوبر ماركت في شارع باهنهوف شتراسه، تم إضرام النيران بها عمدا في حوالي الساعة 1:00 صباحا، مشيرة إلى أنها تملك تسجيل فيديو يظهر المشتبه بهما اللذين نفذا الحادث.

ولفتت إلى أن أحد المشتبه بهما ظهر في الفيديو وهو يمزق شيئا من الحائط ويحرقه، مرجحة أن يكون العلم التركي.

يذكر أن أضرار الحريق اقتصرت على الماديات التي تقدر قيمتها بحوالي 20 ألف يورو.

 




 

 


 

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