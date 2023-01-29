الأحد 29-01-2023
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الأحد، 29-01-2023 09:05 ص

مقتل 7 أشخاص بإطلاق نار في المكسيك

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الوكيل الاخباري- لقي 7 أشخاص مصرعهم في هجوم مسلح نفذه مجهولون في بلدة خيريز بولاية زاكاتيكاس بوسط المكسيك.

وأشارت السلطات ، في بيان، إلى أن الهجوم الذي استهدف الزوار والعاملين ، أسفر كذلك عن إصابة 6 أشخاص.

وجاء في البيان: "تعلن سلطات بلدية خيريز عن حزنها الشديد، بسبب الأحداث المؤلمة التي وقعت في الساعات الأخيرة، ويعرب رئيس البلدية خوسيه أومبرتو سالازار كونتريراس، عن تضامنه مع العائلات التي فقدت أقاربها".

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وذكر البيان، أن النيابة العامة في المنطقة باشرت في التحقيق في عملية القتل الجماعية هذه، بهدف تحديد أسبابها والقبض على المتورطين فيها. ولم يتم بعد، الإعلان عن أية تفاصيل حول الدوافع المحتملة للمشاركين في الهجوم.

ووفقا للبيانات الرسمية، تم تسجيل 30968 جريمة قتل متعمد في المكسيك في عام 2022، وهو أقل بنسبة 7.1 ٪ عن العام السابق.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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