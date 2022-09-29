أمريكا .. إصابة 6 أشخاص في إطلاق نار داخل حرم مدرسة

الوكيل الإخباري - أصيب ستة أشخاص على الأقل جراء إطلاق نار شارك فيه عدة مسلحين في حرم مدرسة ثانوية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس الأربعاء.

اضافة اعلان



وذكرت محطة إيه بي سي نيوز أن إطلاق النار وقع حوالي الساعة 12:45 ظهرا في مرافق مشتركة بين رودسديل نيوكامر ومدرسة باي إيريا تكنولوجي في المدينة.

ونقل خمسة من المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.



وقال شهود عيان للشرطة إن سيارة توقفت بجانب حرم المدرسة وخرج ثلاثة مسلحين وفتحوا النار ثم غادروا.



ومن بين المصابين الستة، تم الإبلاغ عن إصابة شخص واحد على الأقل بجروح خطيرة.

البيان