بعثة "يونامي" الأممية تنهي مهامها في العراق

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن مغادرة البعثة جاء بناء على طلب عراقي، مشددا على أن رفع العقوبات عن المصارف العراقية ضرورة للتنمية المستدامة.
وأضاف، إن "الأمم المتحدة تحترم رغبات الدول التي تستضيف بعثاتها، ولا يمكن أن تعمل أي بعثة دون موافقة الدولة المضيفة واستعدادها للتعاون".
ومن المقرر أن يصل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، اليوم، الى بغداد للمشاركة في مراسيم الإعلان الرسمي لانتهاء أعمال ولاية بعثة الأمم المتحدة في العراق (اليونامي).
-
أخبار متعلقة
-
أمطار تُغرق المتحف الكبير وتلف بالأرضيات .. والحكومة المصرية توضح
-
توغل إسرائيلي في صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي
-
السيسي يشترط تغييرات في سلوك تل أبيب قبل أي لقاء
-
ويتكوف سيتوجه إلى برلين للقاء مع زيلنسكي وزعماء أوروبيين
-
قضية هزّت كاليفورنيا .. تسوية بالملايين بعد وفاة طفلة جوعًا
-
شحنة مثيرة للجدل في المحيط الهندي تنتهي بالمصادرة
-
الولايات المتحدة ستستضيف مؤتمرا بالدوحة في 16 الشهر بشأن خطط تشكيل قوة في غزة
-
الكرملين يرفض اقامة هدنة مؤقتة للحرب في أوكرانيا