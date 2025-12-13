السبت 2025-12-13 03:33 م

بعثة "يونامي" الأممية تنهي مهامها في العراق

بعثة "يونامي" الأممية تنهي مهامها في العراق
بعثة "يونامي" الأممية تنهي مهامها في العراق
السبت، 13-12-2025 02:06 م
الوكيل الإخباري- أعلنت الأمم المتحدة في العراق، (يونامي) اليوم السبت، إنتهاء مهامها في البلاد، حيث أن البعثة ستغادر العراق نهائيا في نهاية الشهر الحالي.اضافة اعلان


وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن مغادرة البعثة جاء بناء على طلب عراقي، مشددا على أن رفع العقوبات عن المصارف العراقية ضرورة للتنمية المستدامة.

وأضاف، إن "الأمم المتحدة تحترم رغبات الدول التي تستضيف بعثاتها، ولا يمكن أن تعمل أي بعثة دون موافقة الدولة المضيفة واستعدادها للتعاون".

ومن المقرر أن يصل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، اليوم، الى بغداد للمشاركة في مراسيم الإعلان الرسمي لانتهاء أعمال ولاية بعثة الأمم المتحدة في العراق (اليونامي).
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بلا

فيديو منوع أمطار الخير في رحاب المسجد الأقصى المبارك

"طلبات" الأردن تكرم سائقيها المتميزين وفريق باترول الداعم والشركاء المساندين لسنة 2025

أخبار الشركات "طلبات" الأردن تكرم سائقيها المتميزين وفريق باترول الداعم والشركاء المساندين لسنة 2025

5غ

فيديو منوع أجمل ما قد تراه اليوم..أمطار الخير على الكعبة المشرفة

فاغف5غا

فيديو منوع ابن يحقق حلم والده أخيرًا.. بعد سنوات من الانتظار اصطحبه لأداء العمرة، فكانت هذه ردة فعله عند رؤية الكعبة ❤️

دراسة علمية: مشاعر النحل تنتقل بصريًا داخل المستعمرة

منوعات دراسة علمية: مشاعر النحل تنتقل بصريًا داخل المستعمرة

"الشؤون السياسية" تطلق "ملتقى الشباب والتحديث"

أخبار محلية "الشؤون السياسية" تطلق "ملتقى الشباب والتحديث"

386 شهيدًا منذ وقف إطلاق النار في غزة

فلسطين 386 شهيدًا منذ وقف إطلاق النار في غزة

او

تكنولوجيا ميزات قد لا تعرفها في ساعة أبل الذكية



 






الأكثر مشاهدة