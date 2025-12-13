بعثة "يونامي" الأممية تنهي مهامها في العراق

02:06 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/757093 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت الأمم المتحدة في العراق، (يونامي) اليوم السبت، إنتهاء مهامها في البلاد، حيث أن البعثة ستغادر العراق نهائيا في نهاية الشهر الحالي. اضافة اعلان





وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن مغادرة البعثة جاء بناء على طلب عراقي، مشددا على أن رفع العقوبات عن المصارف العراقية ضرورة للتنمية المستدامة.



وأضاف، إن "الأمم المتحدة تحترم رغبات الدول التي تستضيف بعثاتها، ولا يمكن أن تعمل أي بعثة دون موافقة الدولة المضيفة واستعدادها للتعاون".



ومن المقرر أن يصل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، اليوم، الى بغداد للمشاركة في مراسيم الإعلان الرسمي لانتهاء أعمال ولاية بعثة الأمم المتحدة في العراق (اليونامي).



تم نسخ الرابط





