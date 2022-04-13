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الأربعاء، 13-04-2022 01:38 م

أمريكا .. مكافأة مالية ضخمة للوصول لمنفذ هجوم نيويورك

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الوكيل الإخباري-عرضت السلطات الأميركية مكافأة مالية ضخمة لمن يساعدها في الوصول إلى منفذ الهجوم في مترو مدينة نيويورك.

ونشر مدير التحقيقات في شرطة نيويوك جيمس إيسيغ، تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، تضمنت ملصقا عن مكافأة تصل إلى 50 ألف دولار، لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على منفذ الهجوم.

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وجاء في الملصق: "جائزة تصل إلى 50 ألف دولار، لقاء أي معلومات تخص هجوم إطلاق النار" في مترو حي بروكلين بمدينة نيويورك.


واحتوى الملصق على معلومات بشأن الهجوم الذي أدى إلى إصابة 16 شخصا، وإثارة حالة من الفوضى، خاصة مع استخدام المهاجم لقنابل دخانية.
وقال الملصق إن الهجوم تسبب في إصابة 10 أشخص بجروح خطيرة.
ونشر التغريدة أيضا موقع صحيفة "نيويورك بوست" المحلية.

 

ولاذ المسلح بالفرار من المكان، ومما صعب مهمة البحث عنه أنه كان يرتدي قناعا، أخفى ملامح وجهه.

 

سكاي نيوز

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