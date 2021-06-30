أمريكا: منع بيع تذاكر سفر إلى بيلاروس

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه تم منع الأمريكيين من شراء تذاكر سفر إلى بيلاروس بطلب منه.



وقام بلينكن، بشكر وزارة النقل على الاستجابة لطلبه بمنع بيع تذاكر السفر من الولايات المتحدة إلى جمهورية بيلاروس (بيلاروسيا).

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وقال، "إننا نحمل رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، مسؤولية تصرفاته الخطيرة وتجاهل القواعد الدولية".



وأعلنت وزارة النقل الأمريكية في وقت سابق، أنها تقترح حظر بيع تذاكر الطيران للركاب إلى بيلاروس، بما في ذلك الرحلات الجوية التي لها اتصالات في دول ثالثة، وذلك على خلفية حادثة هبوط طائرة شركة "رايان إير" الارلندية في العاصمة البلاروسية مينسك واعتقال السلطات البيلاروسية للناشط المعارض، رامان براتاسيفيتش.

المصدر: روسيا اليوم