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الخميس، 01-07-2021 10:14 ص

أمريكا: 16 إصابة بانفجار مستودع ألعاب نارية

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بإصابة ما لا يقل عن 16 شخصا بانفجار هائل في أعقاب محاولات إدارة الشرطة تفجير مخبأ لألعاب نارية غير قانونية في جنوب المدينة.

وبحسب المعلومات، هناك 9 إصابات من عناصر الشرطة، وضابط واحد، و6 من المدنيين، بينهم 3 إصابات خطيرة.

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وألحق الانفجار أضرارا بالسيارات والمباني المحيطة وتناثر الحطام في الشوارع.

 

وكتبت شرطة لوس أنجلوس في تغريدة على تويتر، "ضباط فرقة المتفجرات لدينا في طريقهم لضبط أكثر من 5000 رطل من الألعاب النارية غير القانونية في منطقة شارع 27 وسان بيدرو"، مشيرة إلى أن "بعض الألعاب النارية تم تخزينها في مقطورة فرقة القنابل كإجراء احترازي.

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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