الثلاثاء 27-09-2022
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الثلاثاء، 27-09-2022 08:47 م

أمر ملكي سعودي بتكليف الأمير محمد بن سلمان بتولي رئاسة مجلس الوزراء

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الوكيل الاخباري - صدر أمر ملكي سعودي مساء الثلاثاء، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحسب وكالة الأنباء السعودية واس.

وجاء في نص الأمر الملكي ما يلي:

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يكون صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء ؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء.
ثانياً : تكون جلسات مجلس الوزراء التي نحضرها برئاستنا.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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