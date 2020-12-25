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الجمعة، 25-12-2020 09:31 ص

أميركا: الكونغرس يرسل خطة التحفيز الاقتصادي الجديدة إلى البيت الأبيض

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الوكيل الاخباري - أرسل الكونغرس الأميركي خطة الدعم الاقتصادي الجديدة إلى البيت الأبيض مساء أمس الخميس، ليوقع عليها الرئيس دونالد ترامب، الذي هدّد بتعطيلها إذا لم يتم زيادة المبالغ المقررة للعائلات الأميركية الاكثر ضعفًا، بحسب واشنطن بوست.

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وقالت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي على تويتر "نحثّ الرئيس على المصادقة على هذا المقترح حتى يصبح قانونًا من أجل تقديم المساعدة فورا للعائلات الاكثر ضعفا".


وشهد الخميس مناورات جديدة، بينها عرقلة الجمهوريين في الكونغرس اقتراحاً من الديمقراطيين بزيادة قيمة الشيكات المرسلة إلى الأميركيين الأكثر ضعفاً من 600 إلى 2000 دولار ضمن حزمة التحفيز الجديدة، وفق ما طالب دونالد ترامب.

 

وقالت بيلوسي ، بعد انتهاء جلسة استثنائية "اليوم حرم الجمهوريون في مجلس النواب بقسوة الشعب الأميركي (من تلقي) ألفي دولار لكل شخص بالغ، وهو اقتراح أيّده الرئيس".

ومن المقرر عقد جلسة أخرى يوم الاثنين المقبل، للبت في الخطة المقترحة.

 


--(بترا)

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