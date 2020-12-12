أميركا .. مصرع شخصين جراء تحطم مروحية في تكساس

الوكيل الإخباري - لقي شخصان مصرعهما جراء تحطم طائرة هليكوبتر في حقل بغرب تكساس، في الولايات المتحدة.

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وقال قائد شرطة مقاطعة ميتشل باتريك تومبس ليلة الجمعة إن المروحية تحطمت يوم الخميس على بعد ثمانية أميال (13 كيلومترا) جنوب غرب كولورادو سيتي، على بعد حوالي 250 ميلا غرب دالاس.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها والمجلس الوطني لسلامة النقل سيقومان بعمليات التحقيق في أسباب الحادث.



وأوضح، تومبس إن الطيار، زين وايتسايد، 31 عاما، والراكب زاك بفايفر، 32 عاما ، قتلا في الحادث، وكلاهما من مدينة كولورادو.

المصدر : روسيا اليوم

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