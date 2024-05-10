أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور

الوكيل الإخباري - أعلن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الجمعة، حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.

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وقال أمير دولة الكويت إنه لن يقبل أن تكون البلاد ساحة لممارسات غير دستورية.

وتاليا التصريحات التي صدرت عقب حل مجلس الأمة الكويتي:

* أمير دولة الكويت: لن أسمح المساس بهيبة رجال الأمن



* أمير دولة الكويت: لا يوجد أحد فوق القانون ولن أسمح لأحد باستغلال الديمقراطية لتدمير الدولة



* أمير دولة الكويت: البعض تمادى إلى حدود لا يمكن السكوت عليها



* أمير دولة الكويت: اختيار رئيس الحكومة حق دستوري لرئيس الدولة ولا يمكن لأحد التدخل به



* أمير دولة الكويت: هناك تصرفات تخالف القواعد الدستورية في البلاد



* أمير دولة الكويت: بلادنا مرت بأوقات صعبة ويجب علينا تقديم النصح للخروج من هذه الظروف



الشرق الأوسط