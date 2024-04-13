السبت 13-04-2024
الوكيل الاخباري
 

القناة 12: نتنياهو قلص صلاحيات فريق التفاوض الإسرائيلي

طلبة المدارس الحكومية والخاصة يستأنفون دوامهم غداً والحصة الأولى الساعة 8 صباحاً

لبيد يدعو للتكثيف الضغوط للمطالبة بإبرام صفقة تبادل

صواريخ بعيدة المدى وفرط صوتية .. تعرف على الترسانة الصاروخية الإيرانية

سلعة جديدة تنتظر ارتفاعاً عالمياً قوياً

سرايا القدس: سيطرنا على مسيّرة إسرائيلية في خان يونس

استراتيجية وطنية لتحويل الأردن لدولة تعدين عام 2033

971 مليون دينار دفعها أردنيون عبر اي فواتيركم الشهر الماضي

هزة أرضية بقوة 5.2 درجة جنوب الصين

1.776 مليار دينار صادرات صناعة عمان بالربع الأول من 2024

السبت، 13-04-2024 08:55 ص

مسؤولون أمريكيون يزعمون: الصين تساعد روسيا عسكريا في أكبر توسيع للإنتاج الدفاعي منذ العهد السوفيتي

1000456573


الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى بأن الصين تقدم دعما عسكريا لروسيا من خلال تزويدها بتكنولوجيات للصواريخ والمسيرات وصور من الأقمار الصناعية وغيرها.

وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أثار مسألة الدعم الصيني لروسيا في اتصاله الأخير مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وإن هذا الموضوع يناقش مع حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وحول العالم.

وحسب أحد المسؤولين، فإن المعدات الصينية تساعد الصناعات العسكرية الروسية وتزودها بما تفتقر إليها، ما يساعد موسكو في "أكبر توسيع للإنتاج الدفاعي منذ العهد السوفيتي، وبوتائر أسرع مما كنا نتوقعه في بداية هذا النزاع"، حسب قوله.

اضافة اعلان


وأضاف المسؤول: "برأينا، إحدى الخطوات الأكثر تأثيرا المتاحة لدينا في هذا الوقت في ما يخص دعم أوكرانيا تتمثل في إقناع الصين بوقف مساعدة روسيا على إعادة تأهيل قاعدتها الصناعية العسكرية. وسيكون من الصعب على روسيا مواصلة جهودها الخاصة بالحرب بدون المساعدة الصينية".


وأشارت "رويترز" إلى أن المعلومات التي قدمها المسؤولون الأمريكيون مبنية على المعلومات الاستخباراتية التي تم رفع السرية عنها.


وحسب المسؤولين، فإن روسيا تمكنت من زيادة إنتاج الصواريخ الباليستية بمساعدة المعدات التي استوردتها من الصين.


وتشير معطياتهم إلى أن 90% مما استوردته روسيا من الالكترونيات الدقيقة في عام 2023 كانت من الصين، واستخدمتها روسيا في صناعة الصواريخ والدبابات والطائرات.


وذكر المسؤولون عددا من الشركات الصينية التي يقولون إنها تزود روسيا بأجهزة بصرية ومكونات لها، تستخدم في الدبابات.


وقالوا أيضا إن الصين زودت روسيا بمحركات للطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة، وإن شركات روسية وصينية كانت تتعاون في صناعة المسيرات على أراضي روسيا.

كما أشار المسؤولون إلى أن الصين تساعد روسيا في ما يخص قدرات الأقمار الفضائية، وأن هناك معلومات حول أن الصين تقدم لروسيا صورا ملتقطة عبر الأقمار الصناعية لاستخدامها في العملية العسكرية في أوكرانيا.


بدورها، قالت السفارة الصينية في الولايات المتحدة إن الصين لم تقدم الأسلحة لأي طرف من طرفي النزاع المستمر في أوكرانيا.


ودعا المتحدث باسم السفارة الولايات المتحدة إلى "الامتناع عن الإساءة إلى العلاقات الطبيعية بين الصين وروسيا".


تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق على مستوى رسمي أكثر من مرة أنها لم تر أي دليل على تقديم دعم عسكري لروسيا.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
661a43064236046fd6755ae1

الصين وفيتنام وإيطاليا تشغل المراكز الأولى عالميا بين مصدري الأحذية

111

تركيا تصدر الفلفل الأحمر المجفف إلى 67 دولة

661a3d634c59b71dc63b9c5e

الشرطة الباكستانية تبحث عن مسلحين اختطفوا 8 ركاب حافلة وقتلوهم

199581

ميقاتي يكشف عن اتصالات دولية للعمل على ترحيل النازحين السورين من لبنان

111

صواريخ بعيدة المدى وفرط صوتية .. تعرف على الترسانة الصاروخية الإيرانية

609831

ماركوس: الاتفاق الثلاثي بين أميركا واليابان والفلبين يغير آليات بحر الصين الجنوبي

أخبار متعلقة
_126710622_1918a74b-74f3-41b9-b0ba-72a3a1bb26ff

الكرملين: خطط لعقد لقاء بين بوتين وشي

6614cf07423604169e7b754b

لافروف: روسيا والصين تتفقان على بدء حوار حول الأمن الأوراسي

65f9266242360426ef6f2d52

"غلوبال تايمز": تهنئة شي لبوتين تؤكد ثقة الصين بروسيا ونهجها

65f4b30f4c59b732c42efdb1

الصين تؤكد استعدادها لتقديم كل ما يمكن لإطلاق مفاوضات بين موسكو وكييف

65f0016e4236044bbf14ac79

شركة خاصة تطلق أول خدمة في روسيا لمراقبة غازات الدفيئة

65f2a8de4c59b77db6116042

ضابط استخبارات أمريكي: الغرب يفكر في كيفية التخلص من أوكرانيا