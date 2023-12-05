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الثلاثاء، 05-12-2023 09:59 ص

أمير قطر: قمتنا الخليجية تنعقد في وقت تشهد فيه منطقتنا تحديات كبيرة

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الوكيل الاخباري-  رحب أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بقادة وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، الذين وصلوا إلى الدوحة للمشاركة في القمة الخليجية الـ44.

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وقال أمير قطر في منشور عبر حسابه على منصة x: "أرحب بإخواني قادة وممثلي دول مجلس التعاون الشقيقة في بلدهم الثاني قطر اليوم للمشاركة في قمتنا الخليجية الـ44 التي تنعقد في وقت تشهد فيه منطقتنا والعالم تحديات كبيرة يمكن لدولنا الخليجية أن تلعب فيها أدوارا تسهم في حلها والتخفيف من آثارها".

وسبق انعقاد القمة عقد اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في الدوحة يوم الأحد، حيث بحث المجلس الملفات المطروحة على قمة القادة ولاسيما الوضع في الأراضي الفلسطينية والموقف الخليجي الموحد تجاه وقف الحرب، فضلا عن ملفات التعاون الخليجي المشتركة.

ويضم مجلس التعاون، الذي تأسس في 25 مايو 1981، كلا من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

 




 

 


 

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