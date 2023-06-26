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الإثنين، 26-06-2023 12:53 م

أمير قطر يعرب لبوتين عن دعمه للقيادة الروسية في مواجهتها محاولة التمرد

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الوكيل الإخباري- أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعرب فيه عن دعمه للقيادة الروسية في مواجهتها محاولة التمرد في 24 يونيو.

ووفقا لما جاء في بيان نشره الكرملين على صفحته الرسمية، بحث الرئيس الروسي وأمير قطر، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية، وأشاد الجانبان بالمستوى العالي للتعاون الروسي القطري، وأكدا الاهتمام المشترك في تعزيزه في مختلف المجالات.

وفي هذا السياق، تم تقييم نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأسبوع الماضي لروسيا.

إلى ذلك هنأ الرئيس الروسي، أمير قطر بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه العرش، وكذلك بمنسبة عيد الأضحى المقبل.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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