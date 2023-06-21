الكرملين: بوتين سيستقبل رئيس الوزراء القطري

الوكيل الإخباري- صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس فلاديمير بوتين سوف يستقبل رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم غد الخميس.

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جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الأربعاء، ردا على سؤال عما إذا كان بوتين سوف يلتقي رئيس الوزراء القطري في إطار زيارته إلى روسيا، حيث تابع: "سيستقبله الرئيس بوتين غدا".



وقد أفيد في وقت سابق بأن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين سيلتقى نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء 21 يونيو، حيث ستطرح قضايا التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والإنساني بين البلدين.

روسيا اليوم