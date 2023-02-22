الأربعاء 22-02-2023
الوكيل الاخباري

أمير قطر يهنئ ملك السعودية

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الأربعاء، 22-02-2023 08:46 ص

أمير قطر يهنئ ملك السعودية

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الوكيل الإخباري - بعث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، برقية تهنئة إلى الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس لبلاده.

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وفي السياق نفسه، بعث الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، والشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقيات تهنئة إلى الملك سلمان.


وتحتفل السعودية اليوم الأربعاء، بذكرى "يوم التأسيس" قبل 3 قرون، على يد الإمام محمد بن سعود.


ويأتي الاحتفاء بهذه الذكرى، بعد أن أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرا ملكيا في يناير من العام الماضي يقضي باعتبار 22 فبراير من كل عام يوما للتأسيس.


والعام الماضي 2022 تم الاحتفاء بهذه المناسبة لأول مرة وسط احتفالات وفعاليات عمت المملكة وأكدت على الجذور التاريخية للبلاد.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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