أوكرانيا: انطلاق محادثات تمديد ممر تصدير الحبوب خلال أسبوع

الوكيل الاخباري - قال نائب وزير البنية التحتية الأوكراني يوري فاسكوف، الجمعة، إن المفاوضات الخاصة بتمديد اتفاق ممر تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ستنطلق في غضون أسبوع.

اضافة اعلان



وسمحت مبادرة حبوب البحر الأسود، التي تم التوصل إليها في تموز، بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا، بتصدير الحبوب من 3 موانئ أوكرانية حاصرتها روسيا في أعقاب هجومها في أوكرانيا.



وتم تمديد الاتفاق لمدة 120 يوما إضافية في تشرين الثاني، ومن المقرر أن يحل موعد تجديده في آذار.

لكن روسيا أشارت إلى استيائها من بعض جوانب الاتفاق، وطلبت رفع العقوبات التي تضر بصادراتها الزراعية.



