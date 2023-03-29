الخميس 30-03-2023
الوكيل الاخباري

الذهب عالمياً يعوض خسائره ويرتفع مع انخفاض الدولار

31 مخالفة لعدم الالتزام بالسقوف السعرية للدجاج

عائلة أردنية تقيم في الإمارات تفجع بوفاة ابنها

أزمة الشاحنات الاردنية على حدود البطحاء السعودية لم تُحل والسائقون يناشدون - فيديو وصور

وافد يتعرض للدغة من أفعى فلسطين في الأغوار.. والصقور يناشد بتأمين الأمصال

كلاب ضالة تهاجم معلمة في عمّان

استقرار أسعار الذهب في الأردن الخميس

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس

ترقيات أكاديمية في جامعة البلقاء التطبيقية

حاخامات متطرفون يطالبون بذبح القرابين في ساحات الأقصى

الأربعاء، 29-03-2023 10:03 م

أوكرانيا توقع اتفاقية مع 15 شركة أوروبية لنقل الكهرباء

320232433039550669299


الوكيل الاخباري - وقعت أوكرانيا اتفاقية مع 15 من مشغلي أنظمة الشبكة الأوروبية لنقل الكهرباء، تسمح لها بطلب المساعدة في المواقف غير المتوقعة.

وبحسب وكالة الأنباء الأوكرانية (أوكرين فورم)، قال الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الوطنية (أوكرين إيرجو)، فلوديمير كودريتسكي، إن "الاتفاقية هي مساهمة مهمة أخرى في استقرار الطاقة والمرونة في أوكرانيا نظرا لهجمات روسيا المنتظمة على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية" .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6425568b4c59b75c2724e45e

إسرائيل.. وزير الدفاع يفكر بالاعتذار ليبقى في منصبه

image - 2023-03-29T101240.179

خلال 24 ساعة.. سوريا تسجل 20 هزة أرضية

image - 2023-03-30T132348.556

الإمارات.. صرف المعاشات التقاعدية قبيل عيدي الفطر والأضحى

641f16b9423604553f741b79

إثيوبيا ترفض محاولات مصر تدويل ملف سد النهضة

thumbs_b_c_184f6c3d5ac3aa82b9bb32b5be64e7dc

البرلمان التركي يصوت اليوم على طلب فنلندا الانضمام إلى "الناتو"

152013Image1-775x445_d

روسيا تبتكر مادة ثورية تخفي الطائرات عن الرادارات

أخبار متعلقة
image (62)

أمين عام حلف الناتو يؤكد الحاجة لزيادة المساعدات لأوكرانيا

6407d82642360458e905f236

شولتس يتوقع استمرار النزاع في أوكرانيا لفترة طويلة

18fe39048b70d9166149220eddac3059

المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يتنحى عن منصبه

image (59)

فاغنر الروسية تعلن سيطرتها الكاملة على الجزء الشرقي من باخموت

6408142c42360456991c0c6a

إعلام: الولايات المتحدة تحتاج 6 سنوات لتجديد احتياطاتها من القذائف بعد أن أفرغتها في أوكرانيا

uk

انخفاض مخزون بريطانيا من الذخيرة "بشكل خطير" بسبب حرب أوكرانيا