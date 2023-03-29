أوكرانيا توقع اتفاقية مع 15 شركة أوروبية لنقل الكهرباء

الوكيل الاخباري - وقعت أوكرانيا اتفاقية مع 15 من مشغلي أنظمة الشبكة الأوروبية لنقل الكهرباء، تسمح لها بطلب المساعدة في المواقف غير المتوقعة.



وبحسب وكالة الأنباء الأوكرانية (أوكرين فورم)، قال الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الوطنية (أوكرين إيرجو)، فلوديمير كودريتسكي، إن "الاتفاقية هي مساهمة مهمة أخرى في استقرار الطاقة والمرونة في أوكرانيا نظرا لهجمات روسيا المنتظمة على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية" .

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