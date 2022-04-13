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الأربعاء، 13-04-2022 12:45 م

أوكرانيا: مقتل أكثر من 720 مدنيا في كييف جراء الحرب

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الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات الأوكرانية، أن عدد المدنيين الذين قتلوا في منطقة كييف جراء الهجمات الروسية تجاوز 720 قتيلا.

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وذكر مدير شرطة منطقة كييف الأوكرانية، أندريه نبيتوف، في بيان، أن عدد القتلى المدنيين الذين تم التعرف على جثثهم في منطقة كييف تجاوز 720 شخصا، منذ بدء الهجوم الروسي.


وأوضح أن أكثر من 200 مدني في عداد المفقودين.
والثلاثاء، أعلنت الأمم المتحدة، مقتل ما لا يقل عن 1892 مدنيا وإصابة 2558 آخرين في أوكرانيا، منذ شن روسيا عمليتها العسكرية أواخر فبراير/ شباط الماضي.

 

 

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