أوكرانيا.. مقتل موظفة في منظمة دولية جراء قصف روسي

الوكيل الإخباري-أعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مقتل موظفة لديها بقصف روسي على مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا.

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وقالت المنظمة في بيان فجر الخميس، إن الموظفة مارينا فينينا، من بعثة المراقبة الخاصة بأوكرانيا، قتلت جراء قصف للقوات الروسية على خاركيف، الأربعاء.



وتضمن البيان تعزية مقدمة لذوي الموظفة وزملائها، من قبل وزير الخارجية البولندي، الرئيس الدوري للمنظمة زبيغنيو راو، والأمينة العامة هيلغا ماريا شميد.

وأدان البيان بشدة استهداف الأماكن التي يعيش فيها المدنيون بكثافة، داعيًا روسيا إلى وقف الهجوم فورًا والانخراط في الحوار.



وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/ شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

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