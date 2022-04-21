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الخميس، 21-04-2022 11:08 ص

أوكرانيا: مقتل 21 ألف جندي روسي منذ بدء الحرب

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الوكيل الإخباري-أعلنت رئاسة هيئة الأركان العامة الأوكرانية، الخميس، خسارة روسيا 21 ألف جندي منذ بدء الهجوم العسكري أواخر فبراير/ شباط الماضي.

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وأكدت الأركان الأوكرانية في بيان إسقاط 172 طائرة و151 مروحية و166 مسيرة روسية في الفترة بين 24 فبراير/ شباط و21 أبريل/ نيسان 2022.


وذكرت أنه تم تدمير 829 دبابة و2118 مدرعة و136 راجمة صواريخ، و67 نظام دفاع جوي و393 مدفعية، خلال الفترة نفسها.


كما أشارت إلى خسارة القوات الروسية 1508 مركبات و8 سفن وزوارق سريعة و76 عربة نقل وقود.

 

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