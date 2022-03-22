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الثلاثاء، 22-03-2022 01:01 م

روسيا تقر بأسر أكثر من 500 أوكراني وتسمح بمبادلتهم

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الوكيل الإخباري-فيما تطوي قريبا العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية شهرها الأول، أعلنت موسكو أن لديها أكثر من 500 أسير أوكراني حتى الساعة مبدية استعدادها لمبادلتهم مع جنود روس.

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فقد أعلنت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، أن بلادها أرسلت إلى لجنة الصليب الأحمر الدولية لائحة تضم تفاصيل عن أكثر من 500 أسير.

كما أوضحت استعداد بلادها لمبادلتهم بجنود روس ألقي القبض عليهم من قبل القوات الأوكرانية خلال الأسابيع الأربعة الماضية، بحسب ما نقلت وكالة انترفاكس الروسية مساء أمس الاثنين.

إلى ذلك، أشارت إلى أن "كل شخص يتم أسره، يكتب على بطاقة خاصة بخط يده، للتأكيد أنه على قيد الحياة، ثم ترسل لاحقا إلى الصليب الأحمر.

 

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