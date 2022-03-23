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الأربعاء، 23-03-2022 02:48 م

أوكرانيا: مقتل 15 ألفا و600 جندي روسي منذ بدء الحرب

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الوكيل الإخباري-قالت رئاسة هيئة الأركان الأوكرانية، الأربعاء، إن روسيا فقدت نحو 15 ألفا و600 من جنودها خلال عمليتها العسكرية ضدها التي بدأتها أواخر فبراير/ شباط الماضي.

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وأوضحت رئاسة الأركان في بيان، أن الجيش الأوكراني دمر 101 مقاتلة روسية و124

مروحية و517 دبابة و1578 مدرعة و267 مدفعية و47 نظام دفاع جوي منذ بدء الهجوم.


وأضاف البيان أن القوات الروسية فقدت أيضا 1008 مركبات و4 زوارق سريعة و70 عربة وقود و42 طائرة دون طيار.


وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

 


وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط ترمي لانضمام الأخيرة إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، كما تشترط التزام كييف بالحياد التام.

 

الاناضول

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