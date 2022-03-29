الثلاثاء 29-03-2022
الوكيل الاخباري

وريكات يطلع على مشاريع صندوق التنمية بجرش وعجلون

رئيس الوزراء : الحكومة ستطرح فرصاً استثماريَّة كبرى

الخصاونة يهدد للمرة الثالثة بـ العيون الحمراء

وزير البيئة يشارك في أسبوع التغير المناخي لمنطقة الشرق الأوسط

الخصاونة : التعرفة الكهربائيّة لن تمسّ 93% من الأردنيين

18 مسنا فوق 85 عاماً تزوجوا في الأردن

توزيع الكهرباء تدعو الراغبين بالتسجيل على منصة الدعم إلى مراجعتها السبت المقبل

الخصاونة : القطاع العام لا يستطيع وحده التصدِّي لتحدِّيات البطالة

وزير الزراعة يطلع على التداول والكميات في بورصة الزهور

نتائج الاختبارات التشخيصية بالمدارس ستظهر مطلع نيسان

الثلاثاء، 29-03-2022 11:28 ص

انطلاق المباحثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول

62-194020-766666666_700x400


الوكيل الإخباري-بدأ الوفدان الروسي والأوكراني صباح الثلاثاء، مباحثاتهما في "قصر دولمة بهتشه" الرئاسي بمدينة إسطنبول، وذلك مباشرة عقب كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

اضافة اعلان


وبحسب مراسل الأناضول وصل الوفد الأوكراني أولاً صباح اليوم إلى "قصر دولمة بهتشه" ثم أعقبه الوفد الروسي، لبدء الجولة الجديدة من المفاوضات لإنهاء الأزمة الأوكرانية.


وعلمت الأناضول من مصادر دبلوماسية أنّ المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني ستستمر اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.


وأعرب أردوغان في كلمته، عن إيمانه بعدم خسارة أي طرف في معادلة السلام العادل للأزمة الروسية الأوكرانية، وأنّ إطالة أمد الحرب، "ليست في صالح أحد".


وقال: "تعاملنا بإنصاف في كافة المنابر الدولية مع الطرفين (الروسي والأوكراني) عبر ضمان حقوقهما ومراعاة حساسياتهما".

 

الاناضول

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
120223021412143344983

الطيران الحربي العراقي يقتل إرهابيين في كركوك

urn_binary_dpa_com_20090101_220324-99-648305-FILED

روسيا تعلن تقليص نشاطها العسكري بمحيط كييف

thumbs_b_c_cc72c4a624f69eb8b078663f6c79a919

المغرب: ضبط 12 طنا من المخدرات وتوقيف 6 أفراد

image

بريطانيا تعترض 500 مهاجر أثناء عبور القنال الانجليزي

88888888

انتهاء المفاوضات.. أوكرانيا توافق على وضع الحياد بشروط

i2dKSRJuK0Wk4XdZehoZwk4n9yThCGEbcrdglarM

إطلاق صافرات الإنذار بالقدس في تمرين يحاكي "إطلاق صواريخ" -فيديو

أخبار متعلقة
كو

كوريا الجنوبية تحظر تصدير المواد الاستراتيجية إلى روسيا

الجيش-الروسي-دبابة-مدمرة-دخان-730x438

أوكرانيا: روسيا خسرت نحو 4300 جندي و146 دبابة و706 مدرعات في 3 أيام

AP22058568397553 (1)

أوروبا ترد على بوتين: "منظومتنا للردع النووي" بحالة تأهب قُصوى .. وسماء القارَّة "مغلقة" بوجه روسيا

ssss

بدء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا

RTS5SI5X

كبير المفاوضين الروس: أوكرانيا وافقت على إجراء محادثات ونتوجه إلى مكان الاجتماع

5ded828a-1ca9-42eb-be92-1cbe256e015f

مجلس الأمن يعقد جلسة اليوم لبحث النزاع بين روسيا وأوكرانيا