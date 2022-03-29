انطلاق المباحثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول

الوكيل الإخباري-بدأ الوفدان الروسي والأوكراني صباح الثلاثاء، مباحثاتهما في "قصر دولمة بهتشه" الرئاسي بمدينة إسطنبول، وذلك مباشرة عقب كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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وبحسب مراسل الأناضول وصل الوفد الأوكراني أولاً صباح اليوم إلى "قصر دولمة بهتشه" ثم أعقبه الوفد الروسي، لبدء الجولة الجديدة من المفاوضات لإنهاء الأزمة الأوكرانية.



وعلمت الأناضول من مصادر دبلوماسية أنّ المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني ستستمر اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.



وأعرب أردوغان في كلمته، عن إيمانه بعدم خسارة أي طرف في معادلة السلام العادل للأزمة الروسية الأوكرانية، وأنّ إطالة أمد الحرب، "ليست في صالح أحد".



وقال: "تعاملنا بإنصاف في كافة المنابر الدولية مع الطرفين (الروسي والأوكراني) عبر ضمان حقوقهما ومراعاة حساسياتهما".

الاناضول

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