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الإثنين، 25-09-2023 06:18 م

أول تحرك لترشح السيسي لرئاسة مصر

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الوكيل الاخباري- حرر رئيس حزب المصريين الأحرار ومؤسس "الحملة الحزبية الشعبية"، عصام خليل، توكيلا لترشيح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

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كما وجه خليل "التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده الرامية لخدمة الوطن والعمل وحفظ أمنه واستقراره، مشددا على أن المصريين الأحرار صف واحدا خلف القيادة الرشيدة لتحقيق ما ترنو إليه مصر من بناء جمهورية جديدة قادرة وعظيمة".

وأكد أن "الحملة الحزبية الشعبية لتأييد الرئيس واعتباره مرشحا رئاسيا لحزب المصريين الأحرار تبذل كل جهد بكافة ربوع الجمهورية للعمل على أرض الواقع والتواصل المباشر مع المواطنين لتأسيس حملة شعبية معبرة عن محبة المصريين لرجل أمين في عمله وجدير بثقة الشعب العظيم".

 




 

 


 

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