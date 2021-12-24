أول دولة تفرض على جميع مواطنيها تلقي لقاح كورونا

الوكيل الاخباري - باتت الإكوادور أول دولة في العالم تفرض اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" على الأطفال والبالغين على حد سواء، وذلك بعد وصول متحور"أوميكرون" إلى هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

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وأعلنت وزارة الصحة في بيان أن "التلقيح ضد كوفيد-19 في الإكوادور الزامي".



وأوضحت الوزارة لوكالة فرانس برس أن "التلقيح الإلزامي سيطبق على الأشخاص من سن الخامسة فما فوق".



وتلقى نحو 69% من سكان الإكوادور البالغ عددهم 17.7 مليون نسمة جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى الآن، فيما تلقى 900 ألف مواطن إكوادوري جرعة معززة ثالثة.



وبات الآن كل شخص ابتداءً من سن الخامسة مؤهلا لأخذ اللقاح.



وسجلت الإكوادور نحو 540 ألف إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، و33600 وفاة.



وقالت الوزارة إن الأشخاص الذين لديهم أسباب طبية تمنعهم من الحصول على اللقاح سيُعفون، مضيفة أن القرار يستند إلى دستور الإكوادور الذي ينص على أن الدولة تضمن حق مواطنيها في الصحة.



ولمكافحة الزيادة في الإصابات الجديدة بعد اكتشاف "أوميكرون" للمرة الأولى في البلاد قبل أسبوع، فرضت الإكوادور على مواطنيها إبراز وثيقة لقاح لدخول المطاعم ومراكز التسوق.



وسبق أن فرضت طاجيكستان وتركمانستان وإندونيسيا وميكرونيزيا وكاليدونيا الجديدة إلزامية التلقيح ضد كوفيد، لكن فقط للبالغين.

روسيا اليوم