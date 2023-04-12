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الأربعاء، 12-04-2023 02:54 م

إثيوبيا توجه اتهاما لمصر حول سد النهضة

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الوكيل الإخباري - اتهم وزير الدولة للشؤون الخارجية في إثيوبيا ميسجانو أرغا مصر بمحاول تسييس مياه النيل وسد النهضة، مضيفا أن تلك المحاولات لا تفيد أي طرف.

جاء ذلك خلال محادثات أجراها أرغا مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد، حول عدد من القضايا.

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وشرح ميسجانو خلال المناقشة وضع اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه تحت قيادة الاتحاد الإفريقي.


كما أوضح وزير الدولة موقف بلاده بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير، قائلاً "لدينا موقف ثابت بضرورة استمرار المفاوضات الثلاثية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي".


وبدأت إثيوبيا بالفعل في توليد الكهرباء من سد النهضة في فبراير 2022، حيث يمكن للتوربينات العاملة، من إجمالي 13 توربينا، توليد 750 ميغاوات من الكهرباء حاليا.


وكانت إثيوبيا أنهت في يوليو 2021، المرحلة الثانية من ملء الخزان، وفي أغسطس 2022 أنهت المرحلة الثالثة، فيما من المنتظر أن تنهي أديس أبابا المرحلة الرابعة من الملء بحلول الصيف.


من الجدير ذكره، أنه تم إطلاق مشروع السد الذي تبلغ تكلفته 4.2 مليار دولار عام 2012 ومن المتوقع أن يكون أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا.

 

RT

 




 

 


 

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