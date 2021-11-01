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الإثنين، 01-11-2021 04:12 م

إثيوبيا.. رئيس الوزراء يدعو أنصاره إلى مضاعفة جهودهم للإنتصار في الحرب

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الوكيل الإخباري-دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أنصاره إلى مضاعفة جهودهم للانتصار في الحرب التي تشهدها البلاد.

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وقال في بيان، إن قواته تقاتل على أربع جبهات ضد قوات إقليم تيغراي. وأضاف: "يجب أن نعرف أن قوة عدونا الرئيسية هي ضعفنا وعدم استعدادنا".
وأعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم، أن "قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية أعدمت أكثر من 100 شاب من سكان كومبولتشا دون محاكمة في المناطق التي تسللت إليها"، معتبرة أنه "يجب على المجتمع الدولي ألا يغض الطرف عن مثل هذه الفظائع".


وكانت الجبهة الشعبية في إقليم تيغراي الإثيوبي، قد أعلنت منذ يومين أنها سيطرت على بلدة دسي الاستراتيجية في إقليم أمهرة وبلدة كومبولتشا، غير أن الحكومة نفت ذلك.

 

روسيا اليوم

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