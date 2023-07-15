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السبت، 15-07-2023 06:40 ص

إجراء صادم من الشركة المالكة لغواصة "تيتان" الغارقة

غ


الوكيل الاخباري - حذفت شركة "أوشن غيت" التي كانت تمتلك غواصة "تيتان" السياحية الغارقة بالقرب من مكان كارثة سفينة "تيتانيك" في المحيط الأطلسي، كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الشركة على موقعها بلاغا بأنها علقت كافة أنشطتها التجارية والأبحاث.
وحذفت الشركة حساباتها على "إنستغرام" و"فيسبوك" و"تويتر" و"لينكد إن".

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وتم فقدان غواصة "تيتان"، التي كان على متنها 5 أشخاص، يوم 18 يونيو الماضي أثناء رحلة إلى حطام سفينة "تيتانيك" العملاقة التي غرقت في عام 1912 بنتيجة اصطدامها بجبل من الجليد.


وتم العثور على حطام الغواصة بعد 4 أيام من فقدان الاتصال بها، وتم انتشال الحطام مع رفات الركاب المفترضة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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