إجراء من السلطات الكندية بعد الحادثة المروعة لغواصة "تيتان"

الوكيل الاخباري- فتحت السلطات الكندية تحقيقا في حادث تحطم غواصة "تيتان" قرب حطام "تايتانيك" في المحيط الأطلسي وعلى متنها خمسة أشخاص.

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وقالت رئيسة مجلس سلامة النقل الكندي كاثي فوكس أمس السبت، إن "مهمتنا تتمثل بمعرفة ما حدث ولماذا وتحديد ما يمكن تغييره لخفض فرص أو خطر وقوع أحداث كهذه في المستقبل".



وأضافت: "نعرف بأن الجميع يرغب بإجابات، خصوصا العائلات والعامة". ويمكن للتحقيق الكامل بأن يستغرق ما بين 18 شهرا إلى عامين.



وانطلقت سفينة الشحن "بولار برايس"، التي ترفع العلم الكندي، من سانت جونز نهاية الأسبوع الماضي، وعلى متنها محققو مجلس سلامة النقل لإعادة "تيتان" إلى نقطة انطلاقها في شمال الأطلسي.



ويحقق المجلس دوريا في حوادث الجو والقطارات والبحر وأنابيب الطاقة بهدف تحسن سلامة النقل. ولا يحمل عادة أي جهات المسؤولية ولا يحدد المسؤولية المدنية أو الجنائية.

روسيا اليوم