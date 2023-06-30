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الجمعة، 30-06-2023 11:58 ص

بعد انتشال حطام الغواصة .. مفاجأة مدوية لأهالي ضحايا "تيتان"

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الوكيل الاخباري - مازال وقع مأساة انفجار الغواصة تيتان يؤثر على العديدين ممن تابعوا القصة من بدايتها وحتى النهاية التي لم تسطر بعد، حيث إن المفاجآت مازالت تتكشف يوماً بعد يوم في محاولة لفك غموض المأساة ومعرفة الطريقة التي قضى بها الأثرياء الخمسة داخل الغواصة خلال رحلتهم الاستكشافية إلى حطام السفينة الغارقة تيتانيك في قاع المحيط الأطلسي.


وقال خفر السواحل الأميركي، الأربعاء، إنه جرى انتشال حطام الغواصة السياحية التي تحطمت بسبب انفجار داخلي (انبجار) أودى بحياة ركابها الخمسة وما يعتقد في أنها بقايا بشرية ونقلهما إلى اليابسة من أجل الفحص. وقامت السفينة "هورايزون أركتيك" التي تحمل علم كندا بنقل حطام الغواصة تيتان، إلى ميناء في سان جونز بإقليم نيوفاوندلاند على بعد حوالي 644 كيلومترا إلى الشمال من موقع الحادث.


وفي آخر فصول المأساة، فجّر خبير قانوني مفاجأة من العيار الثقيل حول القضية، وذلك خلال حديثه مع شبكة "فوكس نيوز" Fox News الأميركية.


وكشف ريتشارد داينارد، الخبير القانوني والأستاذ في كلية الحقوق بـ"جامعة نورث إيسترو"، أن عائلات الأثرياء الخمسة الذين لقوا مصرعهم في الغواصة تيتان الأسبوع الماضي ليس لديهم حق في إقامة دعوى قضائية ضد شركة "أوشن جيت" المنظمة للرحلات الاستكشافية إلى حطام تيتانيك.


وتطرق داينارد إلى التقاضي الاستراتيجي، مؤكداً أنه لا يعتقد "أن لديهم قضية على الإطلاق، كانوا يعرفون مخاطر الرحلة، ولا توجد أمامهم فرصة لرفع دعوى".


وقارن داينارد الوضع بشركات السجائر، مدعيا أن شركة "أوشن جيت" صرحت بمخاطر الرحلة منذ البداية، بما في ذلك وضع كلمة "الموت" ثلاث مرات في الصفحة الأولى من العقد.


وأوضح داينار أن شركات السجائر تخبر الناس لسنوات بمخاطر التدخين، مضيفًا أن المديرين التنفيذيين لشركة السجائر يعرضون عملاءهم للخطر، وأشار إلى أن مؤسس شركة "أوشن جيت" نفسه، لقي حتفه أيضا في الغواصة.


ووفقًا لداينار، لن تكون الدعوى قابلة للتطبيق إلا إذا ثبت أن الركاب تعرضوا للاحتيال أو إذا كان من الممكن إثبات أن مؤسس الشركة كان يتصرف بتهور.


وأشار الخبير القانوني إلى أن رئيس الشركة انضم إلى الرحلة بسبب إجراءات الأمان التي اتخذها: "فعل ذلك وتوفي في الحادث، لذلك أعتقد أنه من الصعب جدًا القول إن الشركة تصرفت بتهور".

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