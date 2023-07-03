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الإثنين، 03-07-2023 07:59 ص

آخر التطورات تكشف سبب انفجار غواصة "تيتان"

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الوكيل الاخباري - كشف الأستاذ المشارك في جامعة بليموث البريطانية، غاسبر غراهام، أن السبب وراء الكارثة التي حلت بغواصة "تيتان"، يعود للشقوق الصغيرة التي تكونت على سطحها.


وأوضح غراهام في حديث لوكالة "أسوشيتد برس"، أن "هيكل الغواصة الذي يبلغ سمكه 12.7 سم تعرض لأحمال متكررة "ضغط الماء" خلال عشرين عملية غطس سابقة، حيث تسببت كل رحلة بظهور شقوق جديدة على الهيكل"، وفقا لروسيا اليوم.


وأضاف أن الشقوق "قد تكون صغيرة وغير محسوسة في البداية، لكنها تصبح خطيرة مع مرور الوقت ويجب صيانتها حتى لا تتسبب بكارثة كالتي حصلت، لأنها تكبر مع كل رحلة إلى الأعماق نتيجة ضغط الماء العالي، بحيث يصعب لاحقا التعامل معها".


ولفت الباحث إلى أن "بنية الغواصة المصنوعة من ألياف الكربون وأغطية التيتانيوم لديها عمر محدود في حالة الحمل الزائد أو التصميم السيء، ما يتسبب بتكثيف تركيز الجهد والضغط على الهيكل".


وسبق أن روجت شركة "أوشن غيت" المشغلة للغواصة بأن بنية هيكل الغواصة "تيتان" المصنوعة من ألياف الكربون، وأغطية "سدادات" التيتانيوم، أخف وزنا وأكثر كفاءة في الاستخدام للغوص العميق.


واختفى طاقم الغواصة السياحية "تيتان" في 18 يونيو أثناء نزولها إلى حطام السفينة "تيتانيك"، حيث تناقلت وسائل الإعلام ما ذكرته شركة "أوشن غيت" المشغلة للغواصة في بيانها باعتقادها أن الركاب الموجودين فيها قد لقوا حتفهم في الحادثة، فيما كانت تحمل رئيس الشركة المنظمة للرحلة، ستوكتون راش، والمليونير شاهزادا داود، 48 عاما، من أصل باكستاني وابنه سليمان داوود، 19 عاما، فضلا عن الملياردير البريطاني، هاميش هاردينغ، 58 عاما والمستكشف الفرنسي، بول هنري نارجوليه، 77 عاما.


وأعلن خفر السواحل الأمريكي في بيان، يوم الأربعاء 28 يونيو، عن العثور على الجثث المحتملة لضحايا غواصة "تيتان" التي غرقت في المحيط الأطلسي خلال الرحلة السياحة إلى حطام سفينة "تيتانيك".

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