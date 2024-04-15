إجلاء أكثر من 108 آلاف في كازاخستان بسبب الفيضانات

الوكيل الإخباري - أجْلت كازاخستان أكثر من 108 آلاف شخص، منذ بدء الفيضانات في البلاد، الشهر الماضي، وفق ما أفادت وزارة الطوارئ.

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وذكر متحدث باسم الوزارة، في إفادة صحفية، أن أكثر من خمسة آلاف منزل لا تزال مغمورة بالمياه، على الرغم من عودة قرابة 12 ألف شخص إلى منازلهم، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.



وتستمر عمليات الإجلاء بمناطق جبال الأورال الروسية التي غمرتها الفيضانات العارمة، دون أن تلوح بوادر أي انفراج مع استمرار ارتفاع مستوى المياه.

ونجمت هذه الفيضانات عن أمطار غزيرة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وتسارع ذوبان الثلوج، وتفكك الجليد الشتوي الذي يغطي الأنهار والجداول.

ولامس ارتفاع مستوى النهر، بعد ظهر أول أمس السبت، 12 متراً، وفق السلطات هناك.

الشرق الأوسط