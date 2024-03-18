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الإثنين، 18-03-2024 02:22 م

الخارجية الصينية: نقيّم عاليا موقف بوتين من مسألة تايوان

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الوكيل الإخباري - صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان بأن بلاده تقيّم عاليا موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مسألة تايوان.

وفي تعليقه على تصريح بوتين حول أن روسيا تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من الصين، قال تشياو لي جيان في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "تقيم الصين عاليا التصريحات الصادرة عن الرئيس بوتين".

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وأكد أنه لا يوجد سوى صين واحدة في العالم وأن الحكومة الصينية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها.


وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأحد إن المحاولات التي يتخذها أعداء الصين بهدف تنظيم استفزازات حول تايوان التي بلا شك جزء لا يتجزأ من الصين، وكذلك العقوبات المفروضة على الصين من أجل عرقلة تنميتها، محكوم عليها بالفشل.

 

RT

 




 

 


 

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