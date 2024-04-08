استمرار عمليات الإجلاء من المناطق المغمورة بفيضانات أورينبورغ

الوكيل الإخباري - أفادت السلطات الروسية بإجلاء أكثر من 50 شخصا خلال الليل من منطقة الفيضان بمدينة أورسك جنوب شرقي مقاطعة أورينبورغ الروسية، والتي تغمرها المياه منذ انهيار سد قريب منها مساء يوم الجمعة الماضي.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن وزارة الطوارئ أنه "استمرت عمليات الإجلاء ليلا (في أورسك).. وفي المجمل، تم إجلاء أكثر من 50 شخصا من المناطق التي غمرتها الفيضانات".



وأضافت الوزارة أن مستوى المياه في منطقة ساحة غاغارين في أورسك، ثاني أكبر مدينة في أورينبورغ والتي تعتبر مركزا للفيضان، يبقى مستقرا ولا يلاحظ بصريا أي ارتفاع له.



وحسب أحدث بيانات رسمية، فقد انخفض منسوب مياه نهر الأورال في أورسك بحلول صباح اليوم الاثنين 8 أبريل، بمقدار 9 سم ليصل إلى 9,63 متر.

RT