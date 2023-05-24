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الأربعاء، 24-05-2023 09:18 ص

إجلاء سكان جزيرة غوام الأميركية تحسّباً لوصول إعصار عملاق

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الوكيل الإخباري- أجلت إدارة جزيرة غوام سكّان مناطقها الساحلية تحسّباً لوصول "ماوار"، الإعصار العملاق الذي يُتوقّع أن يجتاح الجزيرة الأميركية الواقعة في المحيط الهادئ اعتباراً من اليوم الأربعاء، بحسب واشنطن بوست.

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وفي الساعة السابعة من صباح الأربعاء (21:00 ت غ الثلاثاء)، كان ماوار على بُعد نحو 110 كيلومترات من الجزيرة، ترافقه رياح تصل سرعتها إلى ما يقارب 225 كيلومترا /ساعة، بحسب أحدث نشرة للأرصاد الجوية الأميركية.


وأضافت الأرصاد الجوّية في نشرتها أنّ هذا الإعصار العملاق "سوبر تايفون" يشكّل تهديداً ثلاثياً إذ يرجّح أن يجلب معه رياحاً عاتية وأمطاراً طوفانية وأن يؤدّي إلى "فيضان ساحلي قد يكون مميتاً".


وأعلن مطار "إيه بي وون بات" الدولي أنّه بسبب الإعصار تمّ إلغاء نحو 60 رحلة جوية كان مقرراً أن تهبط في غوام أو تقلع منها بين الثلاثاء والخميس.


ويتمركز نحو 22 ألف جندي أميركي وأفراد أسرهم في جزيرة غوام.

 

بترا

 




 

 


 

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