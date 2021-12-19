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الأحد، 19-12-2021 11:14 ص

إجلاء 22 ألف شخص في ماليزيا جراء أسوأ فيضانات تشهدها البلاد -فيديو

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الوكيل الإخباري-أجلي أكثر من 22 ألف شخص في ماليزيا اليوم الأحد بسبب أسوأ فيضانات تشهدها البلاد منذ سبع سنوات، وفقا للأرقام الحكومية الماليزية.

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وتسببت الأمطار الغزيرة التي تهطل منذ الجمعة في هذا البلد الصغير الواقع في جنوب شرق آسيا والمعتاد على العواصف الموسمية في نهاية العام، بفيضان أنهار وغمر المناطق الحضرية واضطراب حركة المرور على الطرق الرئيسية.


وأفاد موقع حكومي ماليزي على الإنترنت بأنه تم إجلاء أكثر من 22 ألفا من ضحايا الفيضانات في ثماني ولايات، من بينهم 10 آلاف في ولاية باهانغ في وسط ماليزيا.


وأعرب رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب عن دهشته لرؤية سيلانغور، أغنى ولاية في البلاد والمحيطة بالعاصمة كوالالمبور، مغمورة بالفيضانات، ما أجبر أكثر من خمسة آلاف من قاطنيها على مغادرة منازلهم.


وقال في مؤتمر صحفي مساء السبت "في سيلانغور كانت الفيضانات مفاجئة لأن موسم الرياح الموسمية نادرا ما يتسبب في فيضانات في سيلانغور".

 

 

روسيا اليوم

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