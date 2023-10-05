إدارة بايدن تعكس مسارها وتمهد الطريق لبناء جدار حدودي جديد

الوكيل الإخباري - في انعكاس صارخ لموقفها السابق من الجدار على الحدود الجنوبية، مهدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الطريق لبناء جدار جديد بولاية تكساس من خلال التنازل عن أكثر من 10 قوانين اتحادية.



وأعلنت وزارة الأمن الداخلي عن خطة لتجاوز المراجعات البيئية التي طال أمدها من أجل تسريع بناء الجدار الحدودي في مقاطعة ستار بولاية تكساس، حيث تكافح الإدارة للتعامل مع أزمة المهاجرين المستمرة التي أدت إلى إجهاد الموارد المحلية والفدرالية.

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ووفقا للسلطات، فقد شهدت المنطقة التي تم التخطيط للبناء فيها "نسبة عالية من الدخول غير القانوني".



وقال أليخاندرو مايوركاس، وزير الأمن الداخلي، في إشعار: "هناك في الوقت الحاضر حاجة حادة وفورية لبناء حواجز مادية وطرق بالقرب من حدود الولايات المتحدة من أجل منع الدخول غير القانوني إلى البلاد".



وبهذا القرار، تكون الإدارة الديمقراطية بدأت من حيث توقفت إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.



وكان أحد أكبر وعود حملة ترامب هو بناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، كما قامت إدارته ببناء حوالي 450 ميلا من الحواجز الحدودية بين عامي 2017 ويناير 2021.



ويتناقض قرار وزارة الأمن الداخلي ببناء المزيد من الجدران مع وعد بايدن السابق بإنهاء البناء. وقال بايدن في إعلان لوقف البناء في 20 يناير 2021 إن "بناء جدار ضخم يمتد على الحدود الجنوبية بأكملها ليس حلا سياسيا جديا".

RT