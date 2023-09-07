الخميس 07-09-2023
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الخميس، 07-09-2023 04:48 م

روسيا تحذّر: المناورات الأميركية-الأرمينية ستقوّض الاستقرار في القوقاز

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الوكيل الإخباري - اعتبر الكرملين، اليوم (الخميس)، أن المناورات التي تعتزم الولايات المتحدة وأرمينيا إجراءها الأسبوع المقبل تهدّد بتقويض الاستقرار في منطقة القوقاز، في وقت تتهم يريفان حليفتها التقليدية موسكو بعدم أداء الدور المتوقع منها في ظل التوتر مع باكو، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين: «من الواضح أن إجراء مثل هذه المناورات لا يسمح باستقرار الوضع في المنطقة أو تعزيز أجواء الثقة المتبادلة»، مشدداً على أن بلاده تواصل «أداء مهامها بوصفها ضامناً للأمن» الإقليمي رغم الانتقادات الأرمينية.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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