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الجمعة، 08-09-2023 12:25 ص

إدانة مستشار ترامب السابق بتهمة ازدراء الكونغرس

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الوكيل الاخباري- أدانت هيئة المحلفين في واشنطن يوم الخميس، بيتر نافارو مستشار الرئيس السابق دونالد ترامب، بتهمتين تتعلقان بازدراء الكونغرس، بعد أن تجاهل أمر استدعاء لجنة التحقيق في هجوم 6 يناير.

وأدين بيتر نافارو، ثاني أكبر مستشاري الرئيس السابق ترامب يوم الخميس، بتهمتين تتعلقان بازدراء الكونغرس، بسبب تحديه أمر استدعاء للمثول أمام اللجنة بمجلس النواب التي تحقق في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول.

وجاء الحكم بعد أربع ساعات من المداولات في المحكمة الجزئية الفيدرالية في واشنطن، مما جعل نافارو ثاني أكبر مستشاري ترامب، يدان بتهمة ازدراء المحكمة لتحديه تحقيق اللجنة. 

ووقف نافارو إلى جانب محاميه، أثناء قراءة الحكم  حيث تتضمن كل تهمة عقوبة بالسجن لمدة أقصاها سنة واحدة وغرامة تصل إلى 100 ألف دولار. ومن المقرر عقد جلسة استماع لتحديد العقوبة في يناير القادم.

وفي 6 يناير 2021، هاجم أنصار ترامب مبنى الكابيتول، وأعاقوا عمل الكونغرس لعدة ساعات. وبعد طرد المتظاهرين من المبنى، صادق أعضاء الكونغرس على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

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