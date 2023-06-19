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الإثنين، 19-06-2023 02:16 م

زيلينسكي يبحث مع سوناك تسليم كييف أسلحة بعيدة المدى

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الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الاثنين أنه بحث مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك احتياجات أوكرانيا الدفاعية.

وكتب زيلينسكي عبر "تلغرام": "خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ناقشنا مسار الأعمال القتالية واحتياجات أوكرانيا الدفاعية ومواصلة التعاون من أجل توسيع قدرات كييف في ساحة المعركة، ولا سيما من خلال الأسلحة بعيدة المدى".

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وأشار زيلينسكي بأن المحادثة تناولت أيضا مناقشة عضوية أوكرانيا في "الناتو" و"صيغة السلام" الأوكرانية والضمانات الأمنية، مضيفا أنه شكر سوناك على تنظيم مؤتمر إعادة  إعمار أوكرانيا الذي سيعقد في لندن يومي 21 و22 يونيو.


وكانت موسكو حذرت مرارا دول الناتو من أنها "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، مشيرة إلى أن ذلك لا يساهم في تقريب حل للنزاع وستكون له عواقب سلبية.

 

RT

 




 

 


 

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