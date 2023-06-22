الخميس 22-06-2023
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الخميس، 22-06-2023 09:55 ص

البيت الأبيض: مفاوضات بايدن ومودي حاسمة

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الوكيل الإخباري - أعلن منسق العلاقات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، أن مفاوضات رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ستحدد التعاون بين البلدين للسنوات القادمة.

وقال كيربي لوكالة "آسيان نيوز إنترناشيونال" اليوم الخميس: "أعتقد أنكم إذا نظرتم إلى هذه القضايا، التي سيناقشها الزعيمان في غضون الأيام المقبلة، سترون أنها تركز جدا على المستقبل، لأن ستكون شراكة محددة خلال السنوات العشر والخمس عشرة القادمة على الأقل".

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وأشار كيربي إلى أن مودي وبايدن سيبحثان التعاون في مجال الدفاع، والأمن السيبراني، والفضاء، وسلاسل الإمدادات المستدامة، وتغير المناخ.


وأضاف "يتعلق الأمر بتحسين وتعميق هذه العلاقات الثنائية مع الهند، وهذه بالطبع نقاش يركز على المستقبل".


وأكد كيربي أهمية الدور الذي تلعبه الهند في مجال حفظ الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.


ووصل مودي مساء أمس الأربعاء إلى واشنطن، في زيارة رسمية يستهدف خلالها مناقشة العلاقات الثنائية بين نيودلهي وواشنطن، ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الهندي، كلمة أمام الكونغرس الأمريكي.

 

RT

 




 

 


 

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