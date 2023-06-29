إصابة أكثر من 8 آلاف حاج بالإجهاد الحراري

الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة السعودية إنه شارك بموسم الحج 2023 أكثر 1.8 مليون حاج، في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت في 48 درجة مئوية، الأمر الذي أدى إلى إصابة نحو ألفي شخص بإجهاد حراري خلال 72 ساعة، ليصل مجموع الإصابات بالإجهاد الحراري أكثر من 8 آلاف شخص.

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وذكرت الوزارة في بيان لها، أن مراكز الإجهاد الحراري في جميع المستشفيات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تشهد زيادة مطردة في أعداد الإصابات بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، جراء ارتفاع درجات الحرارة.



وفيما يتعلق بأعداد الوفيات بين الحجاج، فقد بلغت 30 حالة وفاة على الأقل، وفقا لأرقام أعلنتها عدة دول دون الإشارة إلى سبب الوفاة، فيما لم تعلن الصحة السعودية حصيلة الوفيات بين الحجاج هذا العام.



ودعت الوزارة الحجاج إلى الابتعاد عن الوقوف الطويل تحت أشعة الشمس واستخدام المظلة دوما، والإكثار من شرب الماء.

