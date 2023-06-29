الخميس 29-06-2023
الوكيل الاخباري

سيدة من جنسية عربية تقتل شقيقتها في عمان والامن يحقق

الخارجية الأميركية تدين حرق المصحف في السويد

بالفيديو .. مشهد مؤثر لشاب يشرب الماء من قدم والدته في الحج

إصابة أكثر من 8 آلاف حاج بالإجهاد الحراري

بالفيديو.. حاج أردني يبكي ويروي قصة مؤثرة من مكة المكرمة

مجلس الأمن يجدد ولاية البعثة الأممية في الجولان

مجلس النواب: حرق المصحف فعل جبان وجريمة عنصرية

تعرّف على حالة الطقس الجمعة ثالث ايام العيد

الأردن.. 741 مليون دينار حجم التحصيلات الجمركية

قوات الاحتلال تقتحم جنين وتطلق الغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين

الخميس، 29-06-2023 08:49 م

إصابة أكثر من 8 آلاف حاج بالإجهاد الحراري

Yxw5g2uxaJzRSNtzBTJCQg06ZPGNHf1pM7ImhyH8


الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة السعودية إنه شارك بموسم الحج 2023 أكثر 1.8 مليون حاج، في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت في 48 درجة مئوية، الأمر الذي أدى إلى إصابة نحو ألفي شخص بإجهاد حراري خلال 72 ساعة، ليصل مجموع الإصابات بالإجهاد الحراري أكثر من 8 آلاف شخص.

اضافة اعلان

 

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن مراكز الإجهاد الحراري في جميع المستشفيات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تشهد زيادة مطردة في أعداد الإصابات بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، جراء ارتفاع درجات الحرارة.


وفيما يتعلق بأعداد الوفيات بين الحجاج، فقد بلغت 30 حالة وفاة على الأقل، وفقا لأرقام أعلنتها عدة دول دون الإشارة إلى سبب الوفاة، فيما لم تعلن الصحة السعودية حصيلة الوفيات بين الحجاج هذا العام.


ودعت الوزارة الحجاج إلى الابتعاد عن الوقوف الطويل تحت أشعة الشمس واستخدام المظلة دوما، والإكثار من شرب الماء.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image649dcc92920f8

الأزهر يدعو لمقاطعة المنـتجات السويدية

al5arjyt-alamrykyt-638165415841689958

الخارجية الأميركية تدين حرق المصحف في السويد

65479514_401

الأمم المتحدة: نزوح أكثر من مليوني شخص في السودان

1688053613806

مجلس الأمن يجدد ولاية البعثة الأممية في الجولان

1279

انفجار عنيف بمحيط قيادة الجيش بالخرطوم

649d5a7842360427ca2dc1cf

هزة أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب شمال باكستان

أخبار متعلقة
6490058d4c59b757843351a0

تجربة سعودية .. طرق الحج الباردة

620231815521268610255

السعودية: الثلاثاء 27 حزيران وقفة عرفة والأربعاء عيد الأضحى

88

مع بدء موسم الحج.. إجراءات ضرورية للوقاية من الأمراض المعدية

www

هدنة جديدة في السودان لثلاثة أيام

6202316224812852884583

السعودية تعلن استقبال أكثر من مليون حاج حتى الآن

222

أمر من الملك سلمان بن عبد العزيز لحجاج بيت الله الحرام