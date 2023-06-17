أمر من الملك سلمان بن عبد العزيز لحجاج بيت الله الحرام

الوكيل الإخباري -

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً ملكياً باستضافة (1300) حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة في مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج هذا العام، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعوديةونقلت وكالة واس السعودية للابناء، بيان قالت فيه إنه رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده محمد بن سلمان على حرصهما وعنايتهما المباشرة على أداء المسلمين شعائر الإسلام،.وأكد أن أمر الملك سلمان يجسد الرسالة التي تحملها السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين وما يعمِّق أواصر الوحدة والأخوة الإسلامية بين شعوب العالم الإسلامي.