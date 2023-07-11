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الثلاثاء، 11-07-2023 08:30 ص

سوناك: انضمام السويد لحظة تاريخية لحلف الناتو

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الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن انضمام السويد إلى الناتو سيمثّل لحظة تاريخية لحلف شمال الأطلسي.

وكتب على "تويتر" بعد تصريح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بأن تركيا وافقت على قبول بروتوكول انضمام السويد إلى الحلف: "هذه لحظة تاريخية للناتو بفضلها سنكون جميعا أكثر أمانا، نتطلع إلى الترحيب بالسويد في الحلف".

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ويسعى سوناك في قمة الناتو في فيلنيوس اليوم الثلاثاء، إلى إقناع أعضاء الحلف برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من ناتجهم المحلي الإجمالي.


ووفت بريطانيا بهذا الشرط وتسعى جاهدة لرفع إنفاقها إلى 2.5% من ناتجها.


وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أمس الاثنين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وافق على إحالة طلب السويد الانضمام للحلف إلى البرلمان التركي.

 

RT

 




 

 


 

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