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السبت، 23-09-2023 05:07 م

إصابة 3 أشخاص إثر انهيار أرضي غامض في السويد- صور

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الوكيل الإخباري- تسبب انهيار أرضي في غرب السويد في انهيار ضخم على طريق سريع رئيسي يؤدي إلى النرويج في وقت مبكر السبت، وإصابة 3 أشخاص عندما انزلقت سياراتهم وحافلة عن الطريق، وفق ما ذكرت الشرطة.

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وأظهرت صور ولقطات مصورة حفرة يبلغ عرضها 500 مترا انفتحت على الطريق السريع إي 6، الذي يمتد من جنوب السويد إلى النرويج، وليس بعيدا عن غوتنبرغ، ثاني أكبر مدينة في السويد.

وقالت الشرطة إن 4 سيارات وحافلة على الأقل انزلقت عن الطريق واصطدمت، وتم نقل 3 أشخاص إلى المستشفى. لحقت أضرار بالعديد من المباني والمرافق، بما في ذلك مطعم من سلسلة برغر كنغ.

وقال المتحدث باسم الشرطة أوغست براندت لإذاعة "إس في تي" العامة السويدية إن خدمات الطوارئ السويدية تلقت إنذارا في الساعة 1:45 صباحا وأن جزءا كبيرا من طريق إي 6 قد انهار في ستينونغسوند.

 



 روسيا اليوم

 




 

 


 

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